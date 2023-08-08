Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Tentang Harun Masiku, Diduga Ada di Indonesia

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |06:07 WIB
4 Fakta Tentang Harun Masiku, Diduga Ada di Indonesia
Harun Masiku (Foto : KPU)
JAKARTA - Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku diduga ada di Indonesia. Hal itu diungkap Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Internasional (Hubinter) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Irjen Khrisna Murti berdasarkan data perlintasan Harun Masiku yang pernah ke luar negeri dan sudah kembali ke Indonesia.

Berikut fakta-fakta terkait keberadaan Harun Masiku:

1. Harun Masiku Diduga Ada di Indonesia

Irjen Khrisna Murti menduga Harun Masiku berada di Indonesia.

"Ada data perlintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu, ya kami sampaikan," kata Khrisna Murti usai koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

2. Tetap Mencari di Luar Negeri

Meskipun mendeteksi Harun Masiku ada di Indonesia, Khrisna Murti memastikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mencari keberadaan buronan kelas kakap tersebut di luar negeri.

"Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri," tegas Khrisna.

3. Perlintasan Harun Masiku

Jenderal bintang dua di Polri tersebut masih belum membeberkan lebih detail soal data perlintasan Harun Masiku. Tapi, ia memastikan bahwa ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa Harun Masiku sempat pergi ke luar negeri dan telah kembali ke Indonesia.

"Jadi setelah dia (Harun Masiku) keluar, dia balik lagi ke dalam. Jadi dia sebenarnya bersembunyi di dalam tidak seperti rumor. Tapi kita juga tidak menghentikan pencarian dari yang bersangkutan di luar," terangnya.

Topik Artikel :
polri Harun Masiku Buronan KPK KPK
