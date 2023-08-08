Gunung Ibu Erupsi Lagi, PVMBG: Letusan 600 Meter di Atas Puncak

HALMAHERA BARAT - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi, Selasa 8 Agustus 2023, pukul 10.50 WIT. Sebelumnya pada Minggu dan Senin, 6-7 Agustus 2023 lalu, Gunung Ibu juga mengalami erupsi.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan tinggi letusan 600 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Selasa, 08 Agustus 2023, pukul 10:50 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 600 m di atas puncak (± 1925 m di atas permukaan laut)," ungkap Petugas Pos Gunung Api, Ahmad Basuki dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

