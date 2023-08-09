Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ilmu Mistis Kopassus yang Paling Ditakuti Militer Asing, Ada Kanuragan

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |07:00 WIB
Ilmu Mistis Kopassus yang Paling Ditakuti Militer Asing, Ada Kanuragan
PASUKAN Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dikenal memiliki ilmu misti nan sakti yang ditakuti militer asing. Hal ini menjadi kekuatan lain dari pasukan Kopassus Indonesia saat menghadapi musuh-musuhnya.

Kekuatan ilmu sakti dan mistis ini pernah memukul mundur para penjajah Tanah Air. Seperti diketahui, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan tentara eliet dibawah naungan TNI Angkatan Darat.

Pasukan ini dibentuk untuk memberantas pemberontakan di Tanah Air. Dalam sejarahnya, Kopassus banyak berperan dalam menumpas kasus seperti G30S/PKI, Pepera Irian Barat, Operasi Dwikora, Operasi Seroja dan banyak lagi.

Kopassus Indonesia sangat ditakuti oleh tentara asing. Beda dari prajurit tentara dari negara lain, Kopassus Indonesia memiliki ilmu mistis. Menggunakan ilmu tersebut, tentara Indonesia dapat mengalahkan 10 orang dengan tanggap.

Berikut 3 ilmu mistis Kopassus yang paling ditakuti oleh pasukan militer asing dirangkum dari berbagai sumber:

1. Ilmu Kanuragan

Tentara penjajah mengatakan bahwa militer Indonesia menggunakan ilmu mistis. Sejatinya, militer Indonesia membekali diri dengan ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan merupakan ilmu yang memanfaatkan tenaga dalam.

Banyak orang mempelajari ilmu kanuragan untuk tujuan tertentu. Salah satunya bertujuan untuk melindungi diri dari serangan orang lain. Dengan mempelajari ilmu kanuragan, Kopassus Indonesia dapat dengan mudah menghadapi para penjajah.

Tentara Indonesia bahkan kebal terhadap serangan senjata tajam. Tentara asing mengaitkan ilmu kanuragan dengan ilmu mistis Indonesia. Ilmu sakti ini sangat kental di tengah-tengah masyarakat Jawa atau kejawen.

