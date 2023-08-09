Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta KPK Bongkar Modus Lelang Proyek Settingan Basarnas RI

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:05 WIB
5 Fakta KPK Bongkar Modus Lelang Proyek Settingan Basarnas RI
Ilustrasi/Foto: Istimewa
JAKARTA - Kongkalikong dugaan rekayasa dalam lelang proyek di Badan SAR Nasional Republik Indonesia (Basarnas RI) dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perusahaan pemenang lelang proyek di Basarnas RI diduga sudah diatur dan disetting oleh sejumlah pihak lewat praktik suap-menyuap. Berikut fakta-faktanya.

 BACA JUGA:

1. Panggil sejumlah saksi

Dugaan settingan proyek tersebut dikonfirmasi ke empat saksi pada Senin, 7 Agustus 2023. Keempat saksi tersebut yakni, Sekretaris Dirut PT Kindah Abadi Utama, Saripah Nurseha; Marketing PT Kindah Abadi Utama, Tommy Setiawan; serta dua Staf PT Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati, Suri Dayanti dan Sony Santana.

"Para saksi hadir dan digali pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan proses settingan untuk memenangkan perusahaan tersangka MG dkk. ketika mengikuti lelang proyek di Basarnas," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (8/8/2023).

 BACA JUGA:

2. Proyek settingan libatkan uang pelicin

Dari keterangan saksi yang telah diperiksa oleh KPK terungkap bahwa proyek settingan tersebut melibatkan uang pelicin. Uang itu diberikan oleh HA kepada ABC.

"Ditambah dengan dugaan adanya pemberian uang pada HA (Henri Alfiandi) dan ABC (Afri Budi Cahyanto) agar proses settingan dimaksud dapat disetujui," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
