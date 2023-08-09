5 Fakta Mayor Dedi Bikin Kesal Panglima TNI Usai Geruduk Polrestabes Medan

JAKARTA - Mayor Dedi Hasibuan membuat kesal Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Ia pun kemudian dipanggil oleh Puspom TNI di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Mayor Dedi diduga membawa pasukan untuk menggeruduk Polrestabes Medan, terkait penangguhan penahanan tersangka kasus tanah berinisial ARH. Berikut fakta Mayor Dedi bikin kesal Panglima TNI usai geruduk Polrestabes Medan.

BACA JUGA:

1. Mayor Dedi jalani pemriksaan

Mayor Dedi tiba di Jakarta untuk memnuhi panggilan dari Puspom TNI pada Selasa (8/8/2023). Agenda kedatangan dari Mayor Dendi ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia itu adalah untuk menjalani pemeriksaan.

"Untuk Mayor Dedi sekarang sudah di Jakarta, kita serahkan pemeriksaannya ke Puspom TNI," kata Kapendam I/BB Kolonel Inf Riko Siagian kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

BACA JUGA:

2. Pemanggilan Mayor Dedi perintah Panglima TNI

Pemanggilan Mayor Dedi sesuai dengan perintah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Ia meminta agar Mayor Dedi diperiksa langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Laksda Agung Handoko.