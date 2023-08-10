2 Tokoh Penting Pengibar Bendera Merah Putih Pertama Kali Usai Proklamasi Kemerdekaan Dibacakan

JAKARTA - Proklamasi kemerdekaan jelas menjadi momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Momen ini menjadi penanda berdirinya Republik Indonesia yang mandiri dan lepas dari genggaman penjajah.

Banyak tokoh yang berperan dalam detik-detik kemerdekaan ini. Tak hanya Soekarno-Hatta, yang berperan sebagai pembaca teks proklamasi dan pemimpin republik pertama, ada juga peran penting dari orang-orang yang mengibarkan sang saka Merah Putih pertama kali.

Ada 3 tokoh penting yang mengibarkan bendera Merah Putih pertama kali usai proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Berikut nama-namanya.

1. Abdul Latief Hendraningrat

Kala pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan, Latief Hendraningrat masih menjabat sebagai cudanco (komandan kompi) pada Jakarta-syoo Dai Ichi Daidan pimpinan Kasman Singodimejo.

Pada 17 Agustus 1945 pagi, ia minta izin kepada sidokan (tentara Jepang yang mengawasi Daidan) bakal latihan di kota bersama rekan-rekannya. Namun, sebenarnya di Ibu Kota saat hari proklamasi, Latief berada di halaman rumah Jalan Pegangsaan Timur 56 untuk melakukan penjagaan.

"Pikiran saya waktu itu memang tegang. Mata terus tertuju ke jalan besar melihat kemungkinan gangguan," ujar Latief, sebagaimana dikutip dari buku 'Seputar Proklamasi Kemerdekaan' yang disunting oleh Hendri F Isnaeni.

Upacara proklamasi kemerdekaan pun dilakukan, dan Ir Soekarno didaulat menjadi pemimpin yang membacakan teks kemerdekaan. Proklamasi diucapkan, kemudian Indonesia merdeka.