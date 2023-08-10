Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Tokoh Penting Pengibar Bendera Merah Putih Pertama Kali Usai Proklamasi Kemerdekaan Dibacakan

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:10 WIB
2 Tokoh Penting Pengibar Bendera Merah Putih Pertama Kali Usai Proklamasi Kemerdekaan Dibacakan
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Proklamasi kemerdekaan jelas menjadi momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Momen ini menjadi penanda berdirinya Republik Indonesia yang mandiri dan lepas dari genggaman penjajah.

Banyak tokoh yang berperan dalam detik-detik kemerdekaan ini. Tak hanya Soekarno-Hatta, yang berperan sebagai pembaca teks proklamasi dan pemimpin republik pertama, ada juga peran penting dari orang-orang yang mengibarkan sang saka Merah Putih pertama kali.

 BACA JUGA:

Ada 3 tokoh penting yang mengibarkan bendera Merah Putih pertama kali usai proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Berikut nama-namanya.

1. Abdul Latief Hendraningrat

Kala pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan, Latief Hendraningrat masih menjabat sebagai cudanco (komandan kompi) pada Jakarta-syoo Dai Ichi Daidan pimpinan Kasman Singodimejo.

 BACA JUGA:

Pada 17 Agustus 1945 pagi, ia minta izin kepada sidokan (tentara Jepang yang mengawasi Daidan) bakal latihan di kota bersama rekan-rekannya. Namun, sebenarnya di Ibu Kota saat hari proklamasi, Latief berada di halaman rumah Jalan Pegangsaan Timur 56 untuk melakukan penjagaan.

"Pikiran saya waktu itu memang tegang. Mata terus tertuju ke jalan besar melihat kemungkinan gangguan," ujar Latief, sebagaimana dikutip dari buku 'Seputar Proklamasi Kemerdekaan' yang disunting oleh Hendri F Isnaeni.

Upacara proklamasi kemerdekaan pun dilakukan, dan Ir Soekarno didaulat menjadi pemimpin yang membacakan teks kemerdekaan. Proklamasi diucapkan, kemudian Indonesia merdeka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/338/2935130/pelaku-pembakaran-bendera-merah-putih-dan-mobil-di-depok-terekam-cctv-3EfH5BSV3T.jpg
Pelaku Pembakaran Bendera Merah Putih dan Mobil di Depok Terekam CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/338/2935117/ketua-rt-ungkap-kronologi-bendera-merah-putih-hingga-2-mobil-dibakar-otk-di-depok-VS4PoOiN1j.jpg
Ketua RT Ungkap Kronologi Bendera Merah Putih hingga 2 Mobil Dibakar OTK di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/337/2860007/ini-sosok-yang-memilih-bendera-merah-putih-indonesia-4S2MKXeUlE.jpg
Ini Sosok yang Memilih Bendera Merah Putih Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/337/2856824/sejarah-bendera-merah-putih-yang-ternyata-sudah-dikibarkan-zaman-kerajaan-majapahit-EZp4h048W3.jpg
Sejarah Bendera Merah Putih yang Ternyata Sudah Dikibarkan Zaman Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/340/2666332/viral-oknum-polisi-jadikan-bendera-merah-putih-sebagai-keset-54kmBpt08a.jpg
Viral! Oknum Polisi Jadikan Bendera Merah Putih sebagai Keset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/27/337/2134891/siswa-smp-dikembalikan-ke-orangtua-karena-tolak-hormat-bendera-dan-nyanyi-indonesia-raya-O3xJXEutb2.jpg
Siswa SMP Dikembalikan ke Orangtua karena Tolak Hormat Bendera dan Nyanyi Indonesia Raya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement