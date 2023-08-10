Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aksi Damai Depan Balai Kota, Bobby Nasution Naik Mobil Komando Terima Aspirasi Ratusan Pekerja

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:44 WIB
Aksi Damai Depan Balai Kota, Bobby Nasution Naik Mobil Komando Terima Aspirasi Ratusan Pekerja
Wali Kota Bobby Nasution naik mobil komando terima aspirasi ratusan pekerja (Foto: Dok Pemko Medan)
A
A
A

MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution yang tengah memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah di Ruang Rapat III Balai Kota, meninggalkan ruang rapat setelah mendapat informasi adanya seratusan pekerja yang tergabung Serikat Pekerja Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPA SPSI ) Sumatera Utara menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota, pada Kamis (10/8/2023).

Bobby Nasution langsung menemui para pekerja yang tengah berorasi membawa spanduk dan poster. Kedatangan Bobby Nasution mendapat aplaus meriah dari para pekerja. Apalagi menantu Presiden Joko Widodo ini langsung menaiki mobil komando guna mendengarkan aspirasi dan tuntutan para pekerja.

Usai mendengarkan aspirasi, Bobby Nasution selanjutnya menjawab aspirasi dan tuntutan yang disampaikan, salah satunya terkait masalah pengupahan. Dikatakannya, Pemko Medan selama ini senantiasa bersama-sama dengan rekan buruh dan pekerja untuk berdiskusi terkait masalah pengupahan. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan win- win solution bagi semua pihak sehingga seluruh sistem bisa berjalan dengan baik.

 BACA JUGA:

"Jadi, kita selalu berdiskusi bersama dengan teman teman-teman buruh dan pekerja, termasuk dengan Dewan Pengupahan Kota Medan dalam membahas masalah pengupahan. Kami dan kita berkomitmen agar persoalan pengupahan ini bisa kita cari bersama win-win solutionnya, " kata Bobby Nasution.

Halaman:
1 2
      
