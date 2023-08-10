Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Proklamasi Kemerdekaan Dibacakan Soekarno-Hatta, Hamengku Buwono IX Langsung Teringat Ramalan Jayabaya

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |05:10 WIB
JAKARTA - Rasa gembira campur haru langsung meluap ketika teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Momen ini adalah peristiwa yang paling dinanti oleh segenap warga hingga ke peleosok negeri.

Kegembiraan ini pun dirasakan oleh Raja Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam buku yang berjudul “Tahta Untuk Rakyat : Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX”, ia berkata bahwa dirinya sudah menunggu momen tersebut datang.

“Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu," katanya waktu itu.

Momen pembacaan proklamasi kemerdekaan ini sudah diduga Hamengku Buwono IX akan terjadi, cepat atau lambat. Pasalnya, ia memercayai Ramalan Jayabaya, yang mengatakan bahwa Jepang tak akan lama bercokol di Indonesia.

Karena itu, tanpa ragu-ragu sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Hamengku Buwono IX langsung mengetuk kawat kepada Sukarno-Hatta dan kepada dr. Radjiman Wediodiningrat. Ia menyampaikan selamat atas terbentuknya negara Republik Indonesia.

