Waduh! Ahli Bedah Ini Berhasil Keluarkan Kotoran Manusia Terbesar Sepanjang Masa, Beratnya Capai 20 Kg

Ahli bedah keluarkan kotoran manusia terbesar sepanjang masa (Foto: First Hospital of Zhejiang University/ AsiaWire)

CHINA – Kejutan terjadi saat ahli bedah mengeluarkan kotoran manusia terbesar sepanjang masa.

Ahli bedah ini telah mengoperasi pasien berusia 53 tahun, yang diidentifikasi hanya sebagai Hua. Dia sangat membutuhkan bantuan dan memohon kepada petugas medis di Rumah Sakit Pertama Universitas Zhejiang di China timur untuk membantunya mengeluarkan kotoran raksasa itu.

Dia bilang dia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur karena rasa sakit yang disebabkan oleh kembung di perutnya begitu hebat.

BACA JUGA: Ketika Dokter Ahli Bedah Dipenjara Usai Dituduh Bikin Mandul Ribuan Wanita di Sri Lanka

Hua telah mengalami masalah sembelit selama bertahun-tahun – tetapi itu adalah situasi khusus yang tidak dapat diselesaikan dengan obat pencahar yang membuatnya membutuhkan perhatian medis.

Dikutip Daily Star, dia telah dalam keadaan penuh kesusahan dan penderitaan selama 10 hari.

Menurut laporan dari media lokal, dia terlihat hamil dan perutnya kembung saat tiba di rumah sakit.

Tekanan telah menumpuk di dalam tubuhnya karena massa yang sangat besar yang pada gilirannya membuatnya sulit bernapas.