Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Waduh! Ahli Bedah Ini Berhasil Keluarkan Kotoran Manusia Terbesar Sepanjang Masa, Beratnya Capai 20 Kg

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |00:01 WIB
Waduh! Ahli Bedah Ini Berhasil Keluarkan Kotoran Manusia Terbesar Sepanjang Masa, Beratnya Capai 20 Kg
Ahli bedah keluarkan kotoran manusia terbesar sepanjang masa (Foto: First Hospital of Zhejiang University/ AsiaWire)
A
A
A

CHINA – Kejutan terjadi saat ahli bedah mengeluarkan kotoran manusia terbesar sepanjang masa.

Ahli bedah ini telah mengoperasi pasien berusia 53 tahun, yang diidentifikasi hanya sebagai Hua. Dia sangat membutuhkan bantuan dan memohon kepada petugas medis di Rumah Sakit Pertama Universitas Zhejiang di China timur untuk membantunya mengeluarkan kotoran raksasa itu.

Dia bilang dia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur karena rasa sakit yang disebabkan oleh kembung di perutnya begitu hebat.

Hua telah mengalami masalah sembelit selama bertahun-tahun – tetapi itu adalah situasi khusus yang tidak dapat diselesaikan dengan obat pencahar yang membuatnya membutuhkan perhatian medis.

Dikutip Daily Star, dia telah dalam keadaan penuh kesusahan dan penderitaan selama 10 hari.

Menurut laporan dari media lokal, dia terlihat hamil dan perutnya kembung saat tiba di rumah sakit.

Tekanan telah menumpuk di dalam tubuhnya karena massa yang sangat besar yang pada gilirannya membuatnya sulit bernapas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/16/3169342//ilustrasi-by6r_large.jpeg
Operasi Tanpa Asisten, Dokter di Cile Sukses Bedah pasien dengan Bantuan Kamera AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148117//sunat-CrQ2_large.jpg
Apakah Orang Dewasa Masih Bisa Disunat? Ini Kata Dokter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement