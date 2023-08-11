Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Bung Karno Kencing di Pesawat, Para Tokoh Pergerakan Kecipratan

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:01 WIB
Kisah Bung Karno Kencing di Pesawat, Para Tokoh Pergerakan Kecipratan
Ir Soekarno punya cerita menggelikan saat dipanggil Jepang
MESKI Terlihat sebagai orang yang tampak selalu serius, Ir Soekarno ternyata juga punya cerita menggelikan dalam hidupnya. Bahkan, peristiwa itu terjadi saat dirinya tengah memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia.

Kisah ini diceritakan Soekarno dalam biografinya yang ditulis Cindy Adams "Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia" yang diterbitkan Yayasan Bung Karno pada tahun 2007.

Pada 8 Agustus 1945, pemimpin tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno dan Mohammad Hatta ke Vietnam. Terauchi sama sekali tidak menjelaskan maksud mengundang mereka, membuat Soekarno dan Hatta penasaran.

Berangkatlah mereka dengan diiringi 20 pejabat tinggi militer Jepang. Pesawat yang ditumpangi Soekarno penuh sesak. Tapi tak ada yang mau bicara soal alasan pemanggilan tersebut.

Ternyata pertemuan Soekarno-Hatta dengan Terauchi di Dalat ini sangat penting dalam sejarah Indonesia. Jepang mengaku tidak akan menghalang-halangi Kemerdekaan Indonesia.

Jepang sadar mereka sudah dikalahkan pasukan sekutu. Kondisi peperangan berubah drastis. Jepang sudah kalah dalam perang dunia II di Pasifik.

Maka dengan membawa berita baik itu, pulanglah Soekarno dan Hatta ke Indonesia. Kali ini mereka tidak naik pesawat penumpang yang bagus seperti saat berangkat.

