HOME NEWS NASIONAL

10 Racikan Umpan Ikan Mas Paling Jitu dan Bisa Racik Sendiri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |09:16 WIB
JAKARTA- Sebanyak 10 racikan umpan untuk ikan mas paling jitu dan bisa diracik sendiri akan dikulik. Hal ini karena ikan mas memiliki daging yang sangat lezat dengan kandungan protein yang sangat tinggi.

Sayangnya, untuk memancing ikan mas tidaklah mudah. Pasalnya memerlukan umpan yang tepat untuk bisa mendapatkannya.

Namun jangan khawatir, melansir dari berbagai sumber, berikut okezone rangkum 10 racikan umpan untuk ikan mas paling jitu dan bisa diracik sendiri. 

1. Racikan dengan Biskuit

Racikan umpan ikan mas pertama dapat dengan menggunakan campuran pelet, biskuit (rasa kelapa, vanila, atau susu), dan telur asin.

Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan biskuit yang telah dihaluskan, 1 telur asin, serta air panas. Setelah tercampur merata, tambahkan pelet pancing yang telah didinginkan dalam kulkas.

2. Racikan dengan Tongkol

Untuk memancing ikan mas dalam perlombaan, kita dapat menggunakan racikan ikan tongkol, pelet, biskuit dan kroto.

Cara membuatnya, campurkan irisan daging ikan tongkol atau pindang yang telah direndam air panas dengan remahan biskuit serta pelet. Saat akan digunakan, cocol umpan ini pada kroto agar ikan mas semakin tertarik.

Halaman:
1 2 3
      
