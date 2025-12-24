Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Ancaman Teror Bom Sekolah di Depok Ternyata Perempuan, Begini Sosoknya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |06:37 WIB
Pelaku Ancaman Teror Bom Sekolah di Depok Ternyata Perempuan, Begini Sosoknya!
Sekolah di Depok Diteror Ancaman Bom/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat mendapatkan ancaman teror bom. Polisi menyebut, ancaman bom itu dikirim pelaku yang ternyata seorang perempuan melalui email.

“Via email. (Terduga pelaku) si cewe ini ngirim email ke 10 sekolah di Depok,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi dikutip Rabu (24/12/2025).

Made menyebutkan, Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana sudah melakukan penyisiran ke lokasi, tapi tidak ditemukan adanya bom.

"Tim Jibom Gegana sudah melakukan penyisiran. Namun tidak terbukti ada bom," ujar dia.

Dari foto yang diterima, terlihat email itu dikirimkan seseorang diduga perempuan berinisial K. Dia mengirimkan email tersebut ke email 10 sekolah secara langsung pada Selasa (23/12) dini hari.

Isi ancaman secara garis besar adalah kekesalan pengirim atau peneror atas kualitas dan pelayanan sekolah dan kepolisian di Kota Depok.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191509/bom-FvGS_large.jpg
Geger Ancaman Bom Teror 10 Sekolah di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182180/viral-WE75_large.jpg
Pelaku Pemboman SMA 72 Sering Di-bully, Fraksi Golkar: Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175262/bom-7Sv5_large.jpg
Sekolah Internasional di Kelapa Gading Jakut Juga Dapat Ancaman Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175244/victor-KXO5_large.jpg
Buru Pelaku Teror Bom Sekolah di Tangsel, Polisi Selisik Jejak Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156685/brimob-5rea_large.jpg
Penjinak Bom Brimob Musnahkan 262 Detonator Listrik di Pangkalan Koto Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156424/penemuan_granat-uAGW_large.jpg
Geger Koper Isi Senpi dan Granat Ditemukan di Kos Jaksel, Pemiliknya Ternyata WN Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement