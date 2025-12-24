Pelaku Ancaman Teror Bom Sekolah di Depok Ternyata Perempuan, Begini Sosoknya!

JAKARTA - Sebanyak 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat mendapatkan ancaman teror bom. Polisi menyebut, ancaman bom itu dikirim pelaku yang ternyata seorang perempuan melalui email.

“Via email. (Terduga pelaku) si cewe ini ngirim email ke 10 sekolah di Depok,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi dikutip Rabu (24/12/2025).

Made menyebutkan, Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana sudah melakukan penyisiran ke lokasi, tapi tidak ditemukan adanya bom.

"Tim Jibom Gegana sudah melakukan penyisiran. Namun tidak terbukti ada bom," ujar dia.

Dari foto yang diterima, terlihat email itu dikirimkan seseorang diduga perempuan berinisial K. Dia mengirimkan email tersebut ke email 10 sekolah secara langsung pada Selasa (23/12) dini hari.

Isi ancaman secara garis besar adalah kekesalan pengirim atau peneror atas kualitas dan pelayanan sekolah dan kepolisian di Kota Depok.

(Fahmi Firdaus )