Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peran Besar Raden Kian Santang dan Sejarah Islam Masuk Betawi

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |05:02 WIB
Peran Besar Raden Kian Santang dan Sejarah Islam Masuk Betawi
Ilustrasi Prabu Siliwangi, ayah Raden Kian Santang
A
A
A

JAKARTA - Kisah bagaimana Raden Kian Santang atau Pangeran Cakrabuana memiliki pengaruh terhadap masuknya ajaran Islam di Betawi atau Jakarta menarik untuk diketahui.

Untuk mengetahui awal penyebaran Islam di Jakarta, menurut budayawan Betawi (alm) Ridwan Saidi, ini bisa dirunut dari berdirinya pesantren Quro di Karawang pada 1418.

Syekh Quro, atau Syekh Hasanuddin, berasal dari Kamboja. Awal kisah, maksud kedatangan Syekh Quro ke Jawa hendak berdakwah di Jawa Timur. Akan tetapi, ketika singgah di pelabuhan Karawang, Syekh Quro urung meneruskan perjalanannya ke timur.

Ia lantas menikah dengan seorang gadis Karawang dan membangun pesantren di Quro. Satu hari, seorang santri pesantren tersebut yakni Nyai Subang Larang, dipersunting Prabu Siliwangi.

Dari perkawinan ini lahirlah Raden Kian Santang yang kelak menjadi penyebar Islam. Banyak warga Betawi yang menjadi pengikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi tidak hanya terjadi pada kalangan rakyat biasa, juga pada tingkat elite.

 BACA JUGA:

“Makam Syekh Quro di Karawang sampai kini masih banyak diziarahi orang,” ujar Ridwan Saidi.

Lebih lanjut diceritakan Ridwan, di kalangan penganut agama lokal, mereka yang beragama Islam disebut sebagai kaum langgaran, sebagai orang yang melanggar adat istiadat leluhur dan tempat berkumpulnya disebut langgar.

Sampai sekarang warga Betawi umumnya menyebut Mushala dengan langgar. Sementara sebagian besar masjid tua yang masih berdiri sekarang ini, seperti diuraikan Heuken, dulunya adalah langgar.

Sementara, Siswadi, dalam tulisannya berjudul 'Perkembangan Kota Jakarta,' menulis : 'Dalam abad ke-14 dan 15 kraton-kraton di Jawa sudah menerima Islam karena alasan politik.'

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement