HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, Pemprov DKI Galakkan Elektrifikasi Angkutan Umum

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |01:01 WIB
Kualitas Udara Jakarta Memburuk, Pemprov DKI Galakkan Elektrifikasi Angkutan Umum
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melaksanakan elektrifikasi kendaraan bermotor di lingkungan Ibukota. Hal ini disebabkan meningkatnya kualitas buruk udara ibukota lantaran banyaknya gas emiten pembuangan kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, Pemprov DKI saat ini sudah menargetkan eletrifikasi kendaraan khususnya di sektor angkutan umum.

"Kami juga mendorong untuk elektrifikasi di sektor angkutan umum maupun kendaraan bermotor pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Syafrin, Jumat (11/8/2023).

Syafrin mengungkapkan, adapun sektor angkutan umum seperti bus Transjakarta, kini menargetkan pengoperasian 100 unit bus listrik sebagai bagian dari program elektrifikasi tersebut.

"Target kami tahun ini ada sebanyak 100 unit bus listrik yang akan dioperasionalkan oleh PT Transjakarta sebagai upaya untuk mendorong elektrifikasi di layanan angkutan umum," katanya.

Lebih lanjut, Syafrin menuturkan Pemprov DKI Jakarta juga telah memberikan insentif bagi masyarakat yang membeli kendaraan bermotor listrik. Ia bahkan menyebutkan Pemprov DKI kini mengoperasikan kendaraan dinas operasional berbasis listrik.

"Tadi pagi Pak Gubernur telah menyerahkan 186 kendaraan dinas operasional khusus. Ada dua yang digunakan oleh anggota Dinas Perhubungan dalam melakukan patroli berjalan, jadi sudah ada 186 unit kendaraan listrik. Ini merupakan upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelas Syafrin.

