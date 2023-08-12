Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Dugaan Bayi Tertukar di Bogor, Polisi Bakal Panggil Pihak Rumah Sakit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |03:01 WIB
Kasus Dugaan Bayi Tertukar di Bogor, Polisi Bakal Panggil Pihak Rumah Sakit
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Polisi masih mendalami kasus dugaan bayi yang tertukar yang dialami warga Ciseeng, Kabupaten Bogor. Pihak rumah sakit, berikut pihak terduga pasien lain akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Kami akan melakukan klarifikasi atau interogasi kepada pihak-pihak terkait peristiwa ini. Mulai rumah sakit, pihak diduga bayinya tertukar," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Kata dia, kasus ini akan terus berkembang sehingga akan terlihat faktanya seperti apa. Polres Bogor juga melakukan audiensi dengan keluarga pelapor Siti Mauliah yang didampingi kuasa hukumnya.

"Kami akan laksanakan, karena orang-orang tersebut yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Laporannya bentuk pengaduan. Masih didalami ada pidananya atau tidak," ungkap Yohanes.

Adapun kasus ini baru dilaporkan setelah setahun lamanya karena belum ada hasil yang diinginkan oleh pelapor. Terlebih, keluarga pasien B, yang diduga bayi pelapor berada enggan melakukan tes DNA.

"Sang anak hingga saat ini sang ibu masih merawat dengan baik seperti anaknya sendiri. Karena bagaimanapun itu adalah anak manusia. Kami sampaikan terimakasih kepada sang ibu masih mau merawat sang bayi dengan kasih sayang," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Kota Bogor bayi tertukar Bayi
