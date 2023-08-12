Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rayakan HUT RI dengan Promo Kemerdekaan di Hotel Nikko Bali Benoa Beach Sekarang Juga

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |09:23 WIB
Rayakan HUT RI dengan promo kemerdekaan di Hotel Nikko Bali Benoa Beach. (Foto: dok Hotel Nikko Bali)
A
A
A

Agustus identik dengan Hari Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan HUT RI. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk merayakannya, salah satunya adalah upacara bendera.

Upacara bendera diadakan di seluruh negeri termasuk Hotel Nikko Bali Benoa Beach yang akan diadakan pada 17 Agustus dan diikuti oleh seluruh karyawan Indonesia.

Acara tahunan ini akan dilanjutkan dengan beberapa permainan tradisional yang ringan dan menghibur seperti lomba makan kerupuk dan balap karung yang akan melibatkan seluruh karyawan bahkan tamu-tamu hotel yang menginap.

Selain perayaan kemerdekaan yang berlangsung sepanjang Agustus, hotel yang memiliki 188 kamar dan suite ini menawarkan beberapa promo kebebasan seperti Paket Hari Kemerdekaan.

Penawaran ini sangat cocok bagi mereka yang ingin membumbui momen sekaligus menciptakan masa inap yang berkesan bersama keluarga di hotel Pemenang Penghargaan The Best Family Resort.

