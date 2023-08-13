Pekan Depan, Pemprov DKI Serahkan Usulan Tarif Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soetta ke DPRD

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menyerahkan usulan tarif bus Transjakarta rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp5 ribu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan usulan tarif tersebut bakal diserahkan pada minggu depan.

“Minggu depan (diserahkan) ke DPRD,” kata Heru Budi Hartono kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2023).

Akan tetapi, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu tidak menjelaskan secara rinci terkait hari dan tanggal kapan bakal diserahkan ke DPRD terkait usulan tarif Transjakarta tersebut.