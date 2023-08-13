Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekan Depan, Pemprov DKI Serahkan Usulan Tarif Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soetta ke DPRD

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |01:30 WIB
Pekan Depan, Pemprov DKI Serahkan Usulan Tarif Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soetta ke DPRD
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menyerahkan usulan tarif bus Transjakarta rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp5 ribu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan usulan tarif tersebut bakal diserahkan pada minggu depan.

“Minggu depan (diserahkan) ke DPRD,” kata Heru Budi Hartono kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2023).

Akan tetapi, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu tidak menjelaskan secara rinci terkait hari dan tanggal kapan bakal diserahkan ke DPRD terkait usulan tarif Transjakarta tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183781/halte-LhlA_large.jpg
Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183770/pramono-pTDO_large.jpg
Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600/rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179981/pramono_anung-OmIQ_large.jpg
Pramono: Tak Ada Larangan Memotret di Ruang Publik Jakarta, tapi Ada Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179849/rusunawa_marunda-RPwg_large.jpg
5 Tower Mangkrak Rusunawa Marunda Dibongkar, Dibangun Ulang 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement