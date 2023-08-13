Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pria Ini Bunuh Mertua Gegara Sering Ikut Campur Urusan Rumah Tangganya

Teddy Hendrawan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |01:01 WIB
Pria Ini Bunuh Mertua Gegara Sering Ikut Campur Urusan Rumah Tangganya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SUMSEL – Gegara sering cekcok dengan istri dan mertua sering ikut campur urusan rumah tangga, seorang menantu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan tega bunuh mertuanya sendiri, kini tersangka sudah ditahan kepolisian setempat.

Tersangka SD (31), diringkus kepolisian resort (Polres) Ogan Komering Ulu Selatan setelah melakukan pembunuhan terhadap AH (51) yang tidak lain orangtua isteri tersangka atau mertuanya sendiri, akibat diduga kesal ikut turut campur urusan rumah tangga.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada awal Agustus lalu di Desa Damar Pura, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pembunuhan itu dipicu ketersinggungan karena sang mertua terlalu sering ikut campur dalam urusan keluarga tersangka.

Selain itu, tersangka yang enggan di cerai oleh sang isterinya tersebut timbul niat membunuh mertuanya. Korban dibunuh dengan sepotong balok kayu dan parang yang sebelumnya telah persiapkan tersangka.

Korban dibunuh saat sedang di dapur rumah bagian belakang,dimana korban dipukul dengan kayu di bagian tangan bahu dan di bacok di bagian tubuh lainnya.

Wakapolres Ogan Komering Ulu Selatan, Kompol Hardan HS mengatakan, tersangka akan dijerat dengan Pasal 340 tentang pembunuh berencana dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup.

(Awaludin)

      
