Meriahkan HUT RI, Peserta SMP dan SMA Semangat Ikuti Lomba Gerak Jalan di Bone Bolango

KABILA - Cuaca panas dan terik matahari yang begitu menyengat tidak menyurutkan semangat peserta lomba gerak jalan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat se-Kabupaten Bone Bolango, Minggu (13/8/2023).

Sebanyak 78 peserta regu gerak jalan yang berasal dari SMP dan SMA mengikuti lomba gerak jalan dalam rangkaian memeriahkan dan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan RI ke-78 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) setempat.

Kegiatan lomba gerak jalan yang akan menempuh rute jalan protokol Kabila-Suwawa itu, dilepas secara langsung Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli didampingi Sekda Ishak Ntoma, Asisten I Aznan Nadjamudin, dan sejumlah Pimpinan OPD.

Kegiatan lomba gerak jalan ini mengambil start di Lapangan Komando, Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila dan finish di Lapangan Bola Voli Oginawa Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa.

"Semangat kita memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Walaupun panas terik kita tetap semangat untuk mengikuti lomba gerak jalan untuk tingkat SMP dan SMA," kata Wabup Merlan S. Uloli saat menyemangati peserta lomba gerak jalan tersebut.