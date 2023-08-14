Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Inggris Peringatkan Kemungkinan Serangan Teroris di Swedia, Dampak Pembakaran Alquran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:10 WIB
LONDON - Inggris pada Minggu, (13/8/2023) memperingatkan warganya yang pergi ke Swedia tentang kemungkinan serangan teroris setelah pembakaran Alquran oleh aktivis anti-Islam yang telah membuat marah umat Islam.

Dalam saran perjalanan yang diperbarui, kementerian luar negeri Inggris mengatakan pihak berwenang Swedia telah berhasil menggagalkan beberapa serangan yang direncanakan dan melakukan penangkapan.

"Anda harus waspada saat ini," katanya, seraya menambahkan bahwa "teroris sangat mungkin mencoba dan melakukan serangan di Swedia" dengan tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang asing sebagai target potensial.

Dalam sebuah pernyataan yang mengakui perubahan saran perjalanan Inggris, Penasihat Keamanan Nasional Swedia Henrik Landerholm menegaskan kembali meningkatnya ancaman terhadap Swedia sejak pembakaran Alquran.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
