HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Harimau Pendendam, Tunggu 12 Jam di Luar Kabin untuk Balas Dendam Mencabik-cabik 2 Orang Tanpa Ampun

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |22:55 WIB
Kisah Harimau Pendendam, Tunggu 12 Jam di Luar Kabin untuk Balas Dendam Mencabik-cabik 2 Orang Tanpa Ampun
Kisah harimau pendendam yang membunuh dan mencabik-cabik korbannya (Foto: Newsradio)
A
A
A

RUSIAHarimau yang dikenal sebagai harimau pendendam diketahui membunuh dua orang dan mencabik-cabik kepala seorang korbannya hingga tak tersisa.

Dalam satu contoh, harimau itu menunggu 12 jam di luar kabin seorang pria sebelum mencabik-cabiknya dan merobek kepalanya.

Pembunuhan mengerikan oleh harimau Siberia terjadi di hutan belantara terpencil bersalju di Rusia timur pada Desember 1997. Kisah ini diungkap dalam buku ‘The Tiger: A True Story of Vengeance and Survival’.

Vladimir Markov, seorang pemburu berusia 47 tahun, adalah korban pertama dari binatang buas saat dia dibuntuti dan dibunuh oleh harimau - dengan tubuh tanpa kepala dan isi perutnya ditemukan di dekat gubuknya.

Dikutip Daily Star, korban kedua adalah seorang mantan prajurit muda bernama Andrei Pochepnya, yang pakaian dan barang-barangnya yang berlumuran darah adalah satu-satunya yang tersisa darinya setelah mengunjungi hutan untuk berburu beberapa hari kemudian.

Penulis Kanada John Vaillant telah menceritakan dalam bukunya ‘The Tiger: A True Story of Vengeance and Survival’ bahwa kedua pria itu dibuntuti dan dimakan oleh harimau pendendam.

Halaman:
1 2
      
