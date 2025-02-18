Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Harimau Si Datuk Belang Pemangsa Manusia Akhirnya Ditangkap

Indra Siregar , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |17:48 WIB
Harimau Si Datuk Belang Pemangsa Manusia Akhirnya Ditangkap
Harimau Si Datuk Belang Pemangsa Manusia Akhirnya Ditangkap
PESISIR BARAT – Seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sondaica) yang selama ini meresahkan warga di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat,  berhasil ditangkap. Harimau jantan tersebut masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh tim gabungan TNI/Polri bersama Forkopimda setempat setelah dua bulan dilakukan upaya penangkapan.

Harimau tersebut tertangkap di area perkebunan Desa Rawas pada Senin (17/2/2025). Sebelumnya, keberadaan satwa liar ini telah membuat warga khawatir, terutama setelah menyerang dan memangsa seorang petani asal Jawa Tengah, Zainudin (28), pada Selasa (20/1) di Desa Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

Selain menyerang manusia, harimau ini juga diketahui memangsa beberapa hewan ternak milik warga selama beberapa bulan terakhir.

Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra, mengatakan bahwa keberhasilan penangkapan ini menunjukkan bahwa habitat Harimau Sumatera masih ada di kawasan Pesisir Barat. Ia pun menekankan pentingnya upaya pelestarian satwa liar tersebut.

"Dengan ditangkapnya satu ekor Harimau Sumatera, ini membuktikan habitat harimau di Pesisir Barat masih ada dan mungkin masih banyak. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikannya," ujar AKBP Alsyahendra, Selasa (18/2/2025).

Sementara itu, Dandim Lampung Barat 0422, Letkol Inf Rinto Wijaya, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perburuan liar, baik terhadap harimau maupun hewan mangsanya seperti babi hutan dan rusa. Menurutnya, perburuan liar dapat memicu harimau keluar dari habitat aslinya dan meningkatkan potensi konflik dengan manusia.

Pemasangan perangkap ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi warga dan ternak mereka, tetapi juga sebagai langkah konservasi untuk menyelamatkan Harimau Sumatera dari ancaman perburuan.

 

