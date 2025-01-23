Diduga Diserang Harimau, Warga Tewas dengan Kondisi Tubuh Tercabik-cabik

LAMPUNG BARAT - Zainudin (28), warga di Talang Kubu Balak, Pekon Kegeringan, Kecamatan Batubrak dilaporkan meninggal dunia diduga akibat serangan harimau Sumatera. Mayat korban ditemukan dengan kondisi tubuh tidak utuh di kebunnya pada Selasa, 21 Januari 2025.

Jasadnya diduga tercabik-cabik oleh serangan satwa buas tersebut. Camat Batubrak, Ruspel Gultom membenarkan adanya peristiwa tragis itu. Namun, Ruspel mengaku belum bisa memberikan informasi pasti terkait lokasi dan identitas korban.

"Benar ada kejadian, tapi kami belum bisa memastikan lokasi dan siapa korban yang sebenarnya. Semalam kami belum sampai ke lokasi karena kondisi gelap. Pagi ini tim akan melakukan pencarian untuk memastikan kejadian tersebut," ujar Ruspel, Rabu (22/1/2025).

Ruspel mengaku belum dapat dipastikan apakah korban merupakan warga setempat atau pendatang. Selain itu, Ruspel juga belum bisa mengonfirmasi informasi terkait penemuan potongan tubuh korban.

"Belum jelas apakah korban merupakan warga Kubu Balak atau pendatang. Di kawasan itu banyak warga musiman yang datang ke kebun sewaktu-waktu, dan belum tentu mereka memiliki KTP setempat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )