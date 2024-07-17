Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Siak Tewas Mengenaskan Usai Diterkam Harimau, Kepalanya Putus

Eli Suwanti , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |20:08 WIB
Warga Siak Tewas Mengenaskan Usai Diterkam Harimau, Kepalanya Putus
Warga Siak tewas mengenaskan usai diterkam harimau, kepalanya putus (Foto : Istimewa/iNews)
A
A
A

SIAK - Seorang laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di semak belukar dengan kondisi kepalanya putus terpisah dari badannya di areal perkebunan. Korban diduga meninggal usai diterkam harimau.

Proses evakuasi korban terekam dalam video amatir saat warga. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 16 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB.

Kejadian tersebut terjadi di Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau.

Dari hasil laporan pihak kepolisian mengatakan bahwa kejadian bermula saat korban hendak buang air kecil ke belakang camp perkebunan sawit. Tak lama terdengar oleh rekan korban teriakan minta tolong.

Kemudian, rekan korban mendatangi sumber suara tersebut dan melihat seekor harimau sedang menyeret korban ke dalam perkebunan sawit.

Rekan korban lantas mengajak teman lainnya untuk mencari korban ke dalam perkebunan sawit. Kondisi perkebunan yang gelap gulita, membuat mereka memakan waktu pencarian lebih kurang 20 menit dari lokasi belakang camp.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178434/butet-SmtR_large.jpg
Dikeroyok Tiga Harimau di Tengah Hutan, Butet Selamat Berkat Perlawanan Sengit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168069/viral-dvXF_large.jpg
Viral! Pengendara Motor Bersama Anaknya Diterkam Harimau, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/340/3143599/harimau_sumatera_terjerat_jebakan_babi_hutan_kaki_depan_terancam_diamputasi-Enkt_large.jpg
Harimau Sumatera Terjerat Jebakan Babi Hutan, Kaki Depan Terancam Diamputasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/340/3115053/viral-FIZo_large.jpg
Harimau Si Datuk Belang Pemangsa Manusia Akhirnya Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/525/3017219/harimau-jawa-teror-warga-desa-di-karawang-tiap-malam-mangsa-kambing-hingga-27-ekor-mati-lRRANQJjlb.jpg
Harimau Jawa Teror Warga Desa di Karawang, Tiap Malam Mangsa Kambing hingga 27 Ekor Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/340/3015527/ngeri-harimau-sumatera-terekam-cctv-masuk-halaman-masjid-X8IC9jkbYJ.jpg
Ngeri, Harimau Sumatera Terekam CCTV Masuk Halaman Masjid
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement