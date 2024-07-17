Warga Siak Tewas Mengenaskan Usai Diterkam Harimau, Kepalanya Putus

SIAK - Seorang laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di semak belukar dengan kondisi kepalanya putus terpisah dari badannya di areal perkebunan. Korban diduga meninggal usai diterkam harimau.

Proses evakuasi korban terekam dalam video amatir saat warga. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 16 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB.

Kejadian tersebut terjadi di Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau.

Dari hasil laporan pihak kepolisian mengatakan bahwa kejadian bermula saat korban hendak buang air kecil ke belakang camp perkebunan sawit. Tak lama terdengar oleh rekan korban teriakan minta tolong.

Kemudian, rekan korban mendatangi sumber suara tersebut dan melihat seekor harimau sedang menyeret korban ke dalam perkebunan sawit.

Rekan korban lantas mengajak teman lainnya untuk mencari korban ke dalam perkebunan sawit. Kondisi perkebunan yang gelap gulita, membuat mereka memakan waktu pencarian lebih kurang 20 menit dari lokasi belakang camp.