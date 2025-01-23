Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diserang Harimau, Petani Kopi Tewas dengan Kondisi Tak Utuh

Yuswantoro , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |20:09 WIB
Diserang Harimau, Petani Kopi Tewas dengan Kondisi Tak Utuh
Harimau Sumatera (foto: dok Sindo)
LAMPUNG BARAT - Peristiwa tragis kembali terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Seorang warga bernama Zainudin ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tidak utuh setelah diserang oleh Harimau Sumatera, di kawasan Talang Kubu Balak, Dusun Way Lipu, Pekon Kegeringan, Kecamatan Batu Brak, pada Selasa 21 Januari 2025.

"Benar, ada seorang warga bernama Zainudin yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh tidak utuh. Diduga kuat korban diserang oleh Harimau Sumatera," ujar Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, Kamis (23/1/2025).

Tim satgas penanganan konflik satwa liar bersama masyarakat setempat menemukan jasad korban setelah melakukan pencarian menyusul laporan orang hilang. 

"Saat ditemukan, tubuh korban sudah dalam kondisi tidak utuh. Setelah itu, jasad langsung dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan," tambahnya.

Korban Hilang Selama Tiga Hari

Camat Batu Brak, Ruspel Gultom, menjelaskan, bahwa Zainudin, seorang pendatang dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sempat dinyatakan hilang selama tiga hari sebelum ditemukan tewas. 

“Korban merupakan penggarap kebun kopi yang lokasinya dekat dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Berdasarkan kondisi jasad, serangan tersebut diperkirakan terjadi tiga hari sebelumnya,” ungkap Ruspel.

 

Halaman:
1 2
      

