HOME NEWS NASIONAL

Kisah Proklamasi Kemerdekaan Lebih Awal di Cirebon, Tugu Pensil Jadi Saksi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |06:00 WIB
Kisah Proklamasi Kemerdekaan Lebih Awal di Cirebon, Tugu Pensil Jadi Saksi
Tugu Pensil di Cerebon (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejarah mencatat bahwa dua hari sebelum pembacaan proklamasi oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pernah dibacakan di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Mereka yang memproklamirkan kemerdekaan itu merupakan sekelompok pejuang dengan membacakan naskah proklamasi pada 15 Agustus 1945.

Lokasi tempat sekelompok pejuang itu membacakan proklamasi adalah Tugu Pensil atau Tugu Kejaksaan di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.

Tempat ini menjadi saksi bisu pembacaan proklamasi yang disaksikan oleh 100 hingga 150 orang saat itu untuk lepas dari penjajahan. Proklamasi dibacakan oleh dr Sudarsono, kepala Rumah Sakit Kesambi yang saat ini menjadi RSUD Gunung Jati Cirebon.

Pembacaan proklamasi lebih awal itu terjadi spontan. Hal itu berawal dari telegram Sutan Syahrir kepada dr Sudarsono yang berisi informasi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu.

Inti telegram memerintahkan dr Sudarsono membacakan proklamasi di Tugu Kejaksaan. Perintah Syahrir itu karena dr Sudarsono dianggap mampu dan merupakan salah satu tokoh Cirebon.

Halaman:
1 2
      
