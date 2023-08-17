Humor Gus Dur: Jawaban Kocak saat Ditanya Demokrasi Era Orde Baru

Setahun sebelum reformasi 1998, Gus Dur diundang oleh salah satu stasiun televisi swasta untuk membincang kualitas demokrasi di era Orde Baru.

“Gus, jika kemajuan demokrasi kita dianalogikan dengan menempuh perjalanan kereta api dari Jakarta ke Surabaya, kita sudah sampai di mana sekarang?” tanya sang reporter dikutip dari NU Online.

“Kita sampai di Bekasi gitulah,” kata Gus Dur enteng.

Jawaban Gus Dur membuat sang reporter terperanjat. Bukan karena jawabannya, tetapi tetapi bayang-bayang penguasa akan marah.

Karena kekhawatiran tersebut, sang reporter berpikir untuk memangkas bagian tersebut jika mau tayang.

“Itu artinya nggak jalan dong, Gus?” tanya reporter.

“Iya, situ sudah tahu gitu kok masih nanya,” seloroh Gus Dur disambut tawa sang reporter.

(Khafid Mardiyansyah)