HOME NEWS NUSANTARA

Peringati HUT RI Ke-78, BAZNAS RI Jadikan Momentum Tingkatkan Pelayanan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:01 WIB
Peringati HUT RI Ke-78, BAZNAS RI Jadikan Momentum Tingkatkan Pelayanan
Foto: Dok Baznas RI
A
A
A

Jakarta- Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 menjadi momentum bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI untuk meningkatkan pelayanan bagi mustahik dan muzaki. Upacara peringatan HUT RI ke-78 diselenggarakan dengan khidmat di halaman Kantor BAZNAS RI, Jalan Matraman Raya No. 134 Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Wakil Ketua BAZNAS RI Mokhamad Mahdum bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir pimpinan BAZNAS RI lainnya M. Nadratuzzaman Hosen, Saidah Sakwan , Rizaludin Kurniawan, Kolonel (Purn) Nur Chamdani, Achmad Sudrajat, serta Sekretaris Utama BAZNAS RI Muchlis Muhammad Hanaf.

Pada kesempatan upacara yang diikuti oleh para amil BAZNAS RI tersebut, Wakil Ketua BAZNAS RI Mokhamad Mahdum menyampaikan pentingnya meningkatkan kinerja amil dalam melayani muzaki maupun mustahik.

"Di upacara HUT RI ke-78 ini, saya mengajak para amil BAZNAS untuk menjadi amil yang merdeka, yang memiliki otoritas dalam menjalankan amanah dengan bekerja sebaik-baiknya melayani muzaki maupun mustahik," ujar Mahdum.

Mahdum menegaskan, dengan kejujuran dan kedisiplinan amil BAZNAS dapat meningkatkan kinerjanya agar mampu meningkatkan pelayanan kepada muzaki dan mustahik. Dengan demikian, cita-cita "Mustahik Merdeka" dapat terwujud.

"Survey di Amerika membuktikan bahwa di antara 733 kriteria yang membuat orang sukses, dua terbesar adalah kejujuran dan kedisiplinan," kata Mahdum.

Halaman:
1 2
      
