HOME NEWS NEWS

Dua Perwira Terbaik Pertamina Raih Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:41 WIB
Dua Perwira Terbaik Pertamina Raih Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI
Dua Perwira Terbaik Pertamina Raih Penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Foto: Dok Pertamina
Jakarta- Bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution meraih Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI Joko Widodo.

Penghargaan Satyalancana Wira Karya merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada individu yang telah menunjukkan dedikasi, komitmen, dan kontribusi luar biasa bagi pertumbuhan dan pembangunan bangsa di berbagai sektor.

Tanda kehormatan ini disematkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, di Plaza Ir. Soejono Suryo, Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2023. Alfian Nasution mendapatkan penghargaan tersebut dalam perannya sebagai Direktur Utama Pertamina Patra Niaga.

Pada kesempatan tersebut, President Director & CEO Badak LNG, Gema Iriandus Pahalawan juga memperoleh penghargaan yang sama.

 

Telusuri berita news lainnya
