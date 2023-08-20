Jadi Pekikan Semangat Melawan Penjajah, Siapa Sosok Pencetus Kata Merdeka?

JAKARTA - Pekikan kata merdeka menjadi salah satu pelecut semangat para pejuang yang ingin mengusir penjajah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Merdeka! pekikan itu menjadi pelecut semengat pemuda Indonesia semenjak republik ini lahir via Proklamasi 17 Agustus 1945. Sampai hari ini satu kata ini jadi suntikan penyemangat tersendiri bagi setiap masyarakat Indonesia.

Tapi siapa sosok yang memelopori pekikan merdeka ini?

Bung Karno memang dikenal sebagai tokoh yang memopulerkannya kata merdeka. Pekikan ini bahkan masih jadi salam salah satu partai politik (parpol) dengan begitu bangganya, setelah pekik ini sempat memudar pasca-kejatuhan Soekarno pada 1966.

Pekik merdeka ini sempat jadi jargonnya parpol macam Partai Nasional Indonesia (PNI) hingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun pekik merdeka ini merupakan salam nasional milik semua insan Indonesia.

Pekik ini ditetapkan sebagai salam nasional negara kita melalui maklumat Pemerintah RI tertanggal 31 Agustus 1945 dan resmi mulai diterapkan 1 September 1945. Pekik ini selalu dicetuskan Bung Karno dalam berbagai forum demi membangkitkan semangat pemuda Indonesia.