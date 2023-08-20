Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Fakta TKW Asal Indramayu Dibunuh di Malaysia, Ada 8 Luka Tusukan

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |07:50 WIB
4 Fakta TKW Asal Indramayu Dibunuh di Malaysia, Ada 8 Luka Tusukan
Seorang TKW dibunuh di Malaysia (Foto: MPI)
TENAGA Kerja Wanita (TKW) asal Desa Rambatan Wetan, Indramayu, Jawa Barat (Jabar), Nila Daniati (22), dibunuh di Malaysia.

Berikut srjumlah fakta terkait peristiwa pembunuhan tersebut:

1. Dibunuh sesama WNI

Perempuan muda yang bekerja sebagai buruh pabrik itu diduga meninggal dunia setelah dibunuh menggunakan senjata tajam oleh sesama Warga Negara Indonesia (WNI).

Kakak Ipar Korban, Miftahudin (41), mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 9 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 waktu Malaysia. Pelaku adalah pria berinisial R, merupakan pacar sahabatnya sendiri.

2. Meninggal dengan 8 Tusukan

Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan delapan luka bekas tusukan di dalam kamar mes pabrik tempatnya bekerja di Malaysia.

"Peristiwa pembunuhannya sekitar pukul 01.00 waktu Malaysia, namun korban pertama kali ditemukan itu pukul 06.40 pagi. Ada delapan tusukan, ditusuknya pakai pisau," ujar dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), di temui di rumah duka, Sabtu (19/8/2023).

Miftahudin mengungkapkan, korban mendapatkan luka tusuk di bagian leher, perut, dan pinggul. Berdasarkan pengakuan tersangka R kepada pihak kepolisian Malaysia, modus pembunuhan tersebut merupakan aksi perampokan.

"Kalau berdasarkan kabar yang saya terima dari agennya, pelaku mengaku kepada polisi bahwa dia itu modusnya merampok. Jadi karena R ini kehabisan uang dan berhubung gajinya masih lama, jadi dia ingin merampok. Cuma karena korban tidak mau menyerahkan harta bendanya, maka terjadilah penusukan itu," ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
