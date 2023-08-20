Protes Jalan Rusak, Ratusan Warga Blokade Jalan Penghubung Desa di Sukabumi

SUKABUMI - Ratusan warga Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokade akses ruas jalan hingga membakar ban bekas di tengah jalan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Dalam aksi tersebut, warga Kampung Cicatih menggelar aksi turun ke jalan dengan menutup akses jalan antar desa. Selama aksi berlangsung, warga menutup jalan dengan menanam sejumlah pohon pisang dan membakar ban bekas di tengah jembatan.

Akibatnya, akses penghubung antar sejumlah desa tersebut tidak bisa dilintasi kendaraan. Kerusakan jalan ini sangat dirasakan warga, bahkan banyak warga yang mengalami kecelakaan.

Warga sudah sering mengajukan perbaikan jalan. Namun, tidak ditanggapi pemerintah. Kondisi jalan yang rusak tersebut sangat berdampak karena terganggunya aktivitas warga.

Padahal, keberadaan jalan tersebut sangat vital karena jalan utama untuk menunjang perekonomian dan pendidikan antar desa di wilayah Cicurug.

Ade, salah satu warga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk segera memperbaiki jalan tersebut.

(Arief Setyadi )