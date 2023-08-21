Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Benny Moerdani Lolos dari Bidikan Sniper Pasukan Elite Terbaik Dunia

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |05:03 WIB
Benny Moerdani Lolos dari Bidikan Sniper Pasukan Elite Terbaik Dunia
Benny Moerdani (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Benny Moerdani pernah diterjunkan dalam Operasi Naga di Irian Barat. Dalam operasi tersebut, dirinya nyaris tewas ditembak Special Air Service (SAS), pasukan khusus Inggris dan pasukan elite Belanda Koninklijke Mariniers. Kala itu, Benny Kapten di RPKAD yang kini bernama Kopassus.

Operasi Naga merupakan operasi yang cukup berat karena harus menggagalkan rencana Belanda mendirikan “negara boneka” di Papua. Operasi ini menjadi strategi TNI untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda yang jumlahnya mencapai 10.000 prajurit dan berpusat di Biak.

Dalam buku berjudul “Benny Moerdani yang Belum Terungkap” perburuan terhadap Benny oleh pasukan elite Belanda Koninklijke Mariniers.

Dalam Operasi Naga di Irian Barat, sebanyak 213 prajurit Kopassus diterjunkan dari tiga pesawat C-130 Hercules di atas Merauke, Papua, pada 23 Juni 1962. Namun, operasi itu bocor oleh siaran radio Australia.

Pasukan Belanda langsung bergerak setelah mendengarkan informasi dengan melakukan penyergapan terhadap Benny dan pasukannya. Pasukan Naga yang dipimpin Benny menuju pusat pertahanan Belanda di Merauke pun harus menghadapi aral rintangan.

Pada 28 Juni 1962, pertempuran pecah antara pasukan Naga dengan Marinir Belanda. Saat itu, dua perahu motor Marinir Belanda tiba-tiba menyerang pasukan Benny Moerdani yang sedang beristirahat di Sungai Kumbai.

Halaman:
1 2 3
      
