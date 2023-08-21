Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Super Rahasia Benny Moerdani Beli Pesawat dari Israel

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |07:07 WIB
Operasi Super Rahasia Benny Moerdani Beli Pesawat dari Israel
Benny Moerdani (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Leonardus Benyamin (LB) Benny Moerdani, merupakan salah satu tokoh militer paling berpengaruh di era Orde Baru. Pada suatu ketika, ia menjalankan operasi pesawat bekas A-4E Skyhawk dari Israel.

Operasi yang dijalankannya itu sangat rahasia karena Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia ditugaskan langsung oleh Soeharto dengan nama sandi Operasi Alpha, diambil dari huruf depan pesawat.

Dikutip dari buku Benny Moerdani yang Belum Terungkap, pada 1979, Benny melakukan operasi rahasia membeli 32 pesawat tempur bekas A-4E Skyhawk milik Israel.

Benny mengancam jika misi operasi rahasia ini gagal, maka seluruh kewarganegaraan anggota yang ikut misi tersebut tidak akan diakui. Itu juga tertuang dalam buku bekas Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Purna wirawan Ashadi Tjahjadi, Loyalitas Tanpa Pamrih.

"Yang ragu-ragu silakan kembali sekarang," kata Ashadi dalam bukunya, mengutip pernyataan Benny.

Pembelian itu merepotkan intelijen Indonesia karena mesti mengirim tim, dari teknisi hingga pilot, tanpa terendus banyak pihak. Semua identitas prajurit yang dikirim ke Israel dibuang di laut Singapura.

Halaman:
1 2 3
      
