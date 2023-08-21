Waspada! Gelombang Tinggi Potensi Terjang Perairan Selatan DIY

YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari Senin (21/8/2023) ini. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2.5 – 4.0 meter atau kategori tinggi

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari akan cerah berawan. Siang – sore hari akan cerah berawan. Malam hari akan berawan dan Selasa 22 Agustus 2023 dini hari bakal cerah berawan.

BACA JUGA: Cuaca Cerah Berawan Bakal Sambut Jakarta di Senin Pagi

Suhu udara berkisar 19 - 30 °C dengan kelembapan udara.70 - 95 %. Angin bertiup Dari Timur Laut - Selatan dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

BACA JUGA: 1 ABK KM Sinar Harapan Hilang saat Berlayar dari Sibolga ke Nias Usai Dihantam Cuaca Buruk

(Arief Setyadi )