INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Waspada! Gelombang Tinggi Potensi Terjang Perairan Selatan DIY

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |06:19 WIB
Waspada! Gelombang Tinggi Potensi Terjang Perairan Selatan DIY
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Freepik)
YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari Senin (21/8/2023) ini. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2.5 – 4.0 meter atau kategori tinggi

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari akan cerah berawan. Siang – sore hari akan cerah berawan. Malam hari akan berawan dan Selasa 22 Agustus 2023 dini hari bakal cerah berawan.

Suhu udara berkisar 19 - 30 °C dengan kelembapan udara.70 - 95 %. Angin bertiup Dari Timur Laut - Selatan dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Arief Setyadi )

      
