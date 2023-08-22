Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ribuan Warga Buleleng Minta Gus Imin Perjuangkan Bandara Bali Utara

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:51 WIB
Ribuan Warga Buleleng Minta Gus Imin Perjuangkan Bandara Bali Utara
Foto: Dok DPR RI
Buleleng- Ribuan warga masyarakat Buleleng menitipkan aspirasi kepada Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar atau (Gus Imin). Aspirasi tersebut disuarakan mereka saat bertatap muka dengan Gus Imin di Gedung Imaco Pelabuhan Buleleng, Bali, pada Selasa (22/8/2023).

"Saya di sini menyampaikan, bukan berkeluh kesah, tetapi ini fakta bahwa Buleleng ini adalah Kabupaten termiskin di Bali. Beda sama Bali Selatan yang bergelimang Dolar," kata Penglingsir Puri Agung Singaraja, AA Ngurah Ugrasena.

Karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Gus Imin serta seluruh pejuang PKB untuk memperjuangkan kebangkitan Buleleng menjadi Kota yang maju sebagaimana dahulu.

"Kami ini anak kandung, bukan anak tiri. Maka kami ingin Buleleng ini harus bangkit, harus kembali menjadi kota yang besar, dan rakyat yang maju," ucap Ugrasena.

1 2
      
