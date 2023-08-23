Golkar dan PKB Tak Dapat Kursi Cawapres, Koalisi Prabowo Terancam Bubar

JAKARTA - Partai Golkar dan PAN akhirnya merapat mendukung Prabowo Subianto dalam pertarungan di Pilpres 2024.

Keduanya bergabung dalam koalisi yang dibentuk oleh Partai Gerindra dan PKB. Namun, ketiganya diyakini mengusung nama-nama sendiri untuk menjadi Cawapres mendampingi Prabowo.

Golkar dan PKB ngotot bahwa pendamping Prabowo haruslah dari anggota partai koalisi. Mereka pun sudah menyiapkan jagoan masing-masing untuk disodorkan.

Golkar ada nama ketua umum mereka, Airlangga Hartarto. Sementara PKB solid mengajukan juga ketum mereka, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang sejak setahun lalu setia mendukung Prabowo.

Cak Imin bahkan memberi sinyal bahwa dia terbuka dengan koalisi asal namanya tetap bersandingan dengan Prabowo Subianto sebagai Cawapresnya.

Namun, bukan tidak ada nama lainnya yang masuk ke dalam bursa pendamping Prabowo. Dua nama kandidat kuat mengemuka, yakni Erick Thohir dan Ridwan Kamil.