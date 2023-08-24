Advertisement
HOME NEWS NEWS

Menteri Basuki Undang Stockholm International Water Institute Berpartisipasi Aktif dalam World Water Forum ke-10

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:00 WIB
Menteri Basuki Undang Stockholm International Water Institute Berpartisipasi Aktif dalam World Water Forum ke-10
Foto: dok. Kementerian PUPR
JAKARTA – Dalam kunjungan kerjanya ke Stockholm, Swedia, pada Senin (21/08/2023), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Executive Director of Stockholm International Water Institute (SIWI), Karin Gardes yang sekaligus merupakan ketua penyelenggara dari World Water Week 2023.

Menteri Basuki mengajak SIWI untuk turut berperan aktif dalam forum terbesar di bidang Sumber Daya Air (SDA), World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali, Indonesia pada 2024 mendatang.

“Pemerintah Indonesia ingin SIWI bisa berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10. Tidak hanya sebagai peserta biasa, tetapi berperan aktif dalam working group dan sebagai exhibitor pada Fair and Expo,” kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, kinerja SIWI dalam mendukung program WASH (Water, Sanitation and Hygiene) dari UNICEF melalui program-program capacity building dan proyek-proyek di bidang air dan sanitasi sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Saya rasa ini sesuai dengan kebutuhan kita, karena Indonesia hingga 2024 akan menyelesaikan target SDG untuk 100 persen akses air bersih dan 90 persen akses sanitasi pada 2030, termasuk layanan air bersih perpipaan. Sehingga, SIWI dapat membantu dengan keahlian dan pengalamannya,” ujar Menteri Basuki.

