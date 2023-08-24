Advertisement
Menko Airlangga Optimis Transformasi Digital Mampu Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:19 WIB
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar ke depannya dalam ekonomi digital. (Foto: Dok Kemenko)
Jakarta- Pesatnya ekonomi digital dari tahun ke tahun membuka peluang bagi dunia industri kreatif. Termasuk Indonesia yang juga memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital.  Tak hanya itu, momentum keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 juga menjadikan ekonomi digital sebagai isu prioritas.

Potensi ekonomi digital Indonesia juga didukung dengan potensi kawasan ASEAN yang diperkirakan memiliki nilai ekonomi digital yang meningkat menjadi US$ 330 miliar pada tahun 2025, dan kemudian meroket hingga US$ 1 triliun pada tahun 2030, yang mana sepertiganya berasal dari Indonesia. Angka tersebut bahkan akan meningkat dengan adanya Digital Economic Agreement Framework (DEFA).

“Adanya Digital Economic Agreement Framework ini diharapkan angkanya menjadi double, menjadi US$ 2 triliun di tahun 2030, dan Indonesia ini 40 persen dari ekonomi digital ASEAN. Itu angkanya bisa naik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada kepada awak media usai Symposium on Digital Economy and Sustainability, Kamis (24/08) di Jakarta.

DEFA secara resmi akan diluncurkan September nanti dan putaran pertama perundingan tersebut akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dan ditargetkan selesai pada 2025. DEFA akan membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional.

Dengan adanya perjanjian ini diharapkan akan menarik investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memberdayakan sektor UMKM.

      
