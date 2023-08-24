Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mengenal CEMS dan ESP, Teknologi PLN IP Jaga PLTU Rendah Emisi

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:40 WIB
Mengenal CEMS dan ESP, Teknologi PLN IP Jaga PLTU Rendah Emisi
Foto: Dok PLN
A
A
A

JAKARTA— Adopsi teknologi ESP dan CEMS pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di sekitar Jakarta telah dilakukan meski masih sering dituding sebagai penyebab polusi udara di Ibu Kota. Direktur Utama PLN Indonesia Power (PLN IP) Edwin Nugraha Putra menjelaskan bahwa pembangkitan listrik di sekitar ibu kota telah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan.

“Ada Electrostatic Precipitator/ESP serta Continuous Emission Monitoring System/CEMS,” katanya.

Teknologi tersebut, terpasang pada tiap-tiap cerobong pembangkit listrik untuk memastikan emisi gas buang, termasuk PM 2.5 mampu ditekan dengan maksimal.

“ESP merupakan teknologi ramah lingkungan pada PLTU yang berfungsi untuk menangkap debu dari emisi gas buang dengan ukuran sangat kecil," tuturnya.

Selain pemasangan ESP, Ia juga menjelaskan, PLN juga melakukan pemasangan Low NOx Burner dan pemilihan batubara rendah sulfur (Coal Blending) pada setiap PLTU sehingga emisi yang dikeluarkan oleh PLTU selalu aman dan berada dibawah ambang batas pemenuhan baku mutu sesuai dengan Permen LHK No.15/2019.

Halaman:
1 2 3
      
