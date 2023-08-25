Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Program Bantuan Pasang Baru Listrik 2023 Sasar Hampir 5.000 Rumah Tangga di Kalimantan Tengah

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:15 WIB
Program Bantuan Pasang Baru Listrik 2023 Sasar Hampir 5.000 Rumah Tangga di Kalimantan Tengah
Program Bantuan Pasang Baru Listrik targetkan 5.000 rumah tangga di Kalimantan Tengah (Foto:Dok Kementerian ESDM)
JAKARTA-Kementerian ESDM bersama dengan DPR RI menginisiasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau disingkat BPBL untuk memberikan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik. Program bantuan tersebut (BPBL) yang dimulai pada tahun 2022 lalu merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia sebagai wujud energi berkeadilan dan pencapaian target Rasio Elektrifikasi (RE) 100%.

Program BPBL tahun 2022 telah berhasil merealisasikan sambungan listrik gratis kepada rumah tangga tidak mampu sebanyak 2.826 rumah tangga (RT) di Kalimantan Tengah sepanjang Tahun 2022. Tahun ini akan dilanjutkan kembali dengan target 4.890 rumah tangga penerima.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ida Nuryatin Finahari seperti siaran pers yang diterima Okezone, Jumat (25/8/2023).

Dalam acara Peresmian dan Penyalaan Pertama Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Provinsi Kalimantan Tengah  di Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur,  pada Kamis, (08/06/2023), Ida menjelaskan bahwa pemberian program BPBL periode tahun 2023 bertambah menjadi 125.000 rumah tangga di seluruh Indonesia.

"Program BPBL akan dilanjutkan kembali dengan menyasar 125.000 rumah tangga di seluruh Indonesia. Direncanakan Provinsi Kalimantan Tengah akan mendapat alokasi sebesar 4.890 rumah tangga penerima BPBL di tahun 2023 ini," ujar Ida.

