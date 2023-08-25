Mengenal Burung Babat Mayat di Kalimantan, Binatang Pembawa Kabar Kematian

JAKARTA - Bangsa Indonesia memiliki banyak mitos dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Negara maritim ini dikenal sangat kaya akan tradisi budaya, serta cerita-cerita rakyatnya.

Salah satunya legenda urban berasal dari Kalimantan. Adalah burung babat mayat yang kehadirannya dipercaya sebagai penanda kematian.

Warga di Tanah Borneo, khususnya masyarakat lokal sekitar Sungai Sekonyer di Kalteng, mempercayai burung babat mayat atau dikenal dengan nama seriwang asia atau Asian paradise flycatcherm ini terbang membawa pesan kematian.

Saat ini burung endemik Asia ini hidup bebas di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Burung cantik ini bertubuh mungil, kakinya kecil, dan ekornya panjang bak murai batu. Ada jambul eksotis di kepalanya. Mungkin karena ekornya panjang, burung cantik ini disebut juga burung tali mayat atau babat mayat.

Tour guide Taman Nasional Tanjung Puting, Ria Fitria mengatakan bahwa masyarakat lokal meyakini jika sampai melihat burung babat mayat terbang menyeberangi Sungai Sekonyer, itu berarti penanda ada keluarga yang bakal meninggal dunia.