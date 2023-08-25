Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Stasiun Sentral, Ternyata Stasiun Manggarai Simpan Cerita Mistis Kereta Tanpa Masinis

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:00 WIB
Jadi Stasiun Sentral, Ternyata Stasiun Manggarai Simpan Cerita Mistis Kereta Tanpa Masinis
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Stasiun Manggarai kini menjadi stasiun pusat atau sentral moda transportasi berbasis rel di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Namun ternyata, Stasiun Manggarai menyimpan urban legend bernuansa horor yang membuat bulu kuduk merinding.

Sejumlah peristiwa mistis pernah terjadi di Stasiun Manggarai, seperti yang diceritakan oleh akun TikTok @Ghina Eroz.

Stasiun Manggarai dibangun pada 1914. Stasiun tersebut kemudian diresmikan empat tahun setelahnya yakni tahun 1918.

“Sebelum dibangunnya stasiun ini, tanahnya itu digunakan sebagai pasar. Nah yang punya, dulunya adalah orang asli Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Makanya, setelah dibangunnya stasiun ini dinamai Manggarai,” ungkap TikToker dengan akun @Ghina Eroz pada klip yang diunggahnya.

Usia Stasiun Manggarai yang telah lebih seabad itu diyakini menyebabkan banyaknya kejadian horor terjadi di tempat ini. Mungkin sebagian masyarakat akan tahu film berjudul 'Kereta Hantu Manggarai'.

Halaman:
1 2 3
      
