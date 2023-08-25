Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ingin Jadi Wapres Soeharto, Jenderal LB Moerdani Susun Strategi?

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:02 WIB
Ingin Jadi Wapres Soeharto, Jenderal LB Moerdani Susun Strategi?
Jenderal TNI (Purn) LB Moerdani (foto: dok ist)
A
A
A

JENDERAL TNI LB Moerdani dikabarkan ingin menjadi Wakil Presiden (Wapres) untuk mendampingi Soeharto. Hal itu diketahui menjelang Sidang Umum MPR pada Maret 1988. Lalu, sebagai Panglima ABRI Benny Moerdani menyusun berbagai rencana.

Berdasarkan dikutip dari buku Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, "Konflik dan Integrasi TNI AD" halaman 73, salah satu strateginya adalah menjadikan Fraksi ABRI di MPR sebagai lokomotif pencalonan LB Moerdani sebagai Wapres.

Rencananya pun tercium dan berhasil digagalkan oleh Soeharto. Pada 24 Februari 1988, sebelum Sidang MPR digelar, Soeharto melakukan pergantian Panglima ABRI dari Jenderal Benny Moerdani kepada Jenderal Try Sutrisno.

Pergantian ini menyebabkan dukungan terhadap Jenderal Benny Moerdani berkurang dan akhirnya ia gagal menjadi Wapres. Jika tidak diganti, Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI dapat memaksa Letjen Bambang Triantoro, Ketua Fraksi ABRI di MPR, untuk mengajukan namanya sebagai Cawapres. Namun rencana itu tidak berhasil dan Soeharto mengangkat Sudharmono menjadi Wapres.

Nuansa kenginan Jenderal Benny Moerdani menjadi Wapres dapat dibaca pada Memoar Sudharmono. Benny tidak setuju pada Sudharmono dan tersirat keinginannya menjadi Wapres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/337/3145900/soeharto_ap-6ETR_large.jpg
Kisah Pahit Soeharto Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/337/3126679/soeharto-1PHp_large.jpg
Jejak Soeharto Tiadakan Open House Lebaran saat Ekonomi Terpuruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033355/kisah-pak-harto-berikan-bantuan-100-ribu-ton-beras-untuk-bencana-kelaparan-afrika-dJcB8YB9mB.jpg
Kisah Pak Harto Berikan Bantuan 100 Ribu Ton Beras untuk Bencana Kelaparan Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032702/mengenal-sosok-jenderal-yang-berani-panggil-soeharto-monyet-1gIbhUVQEN.jpeg
Mengenal Sosok Jenderal yang Berani Panggil Soeharto Monyet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/337/3023803/5-media-massa-yang-diberedel-oleh-soeharto-di-era-represif-orde-baru-BxhBn604OC.jpg
5 Media Massa yang Diberedel oleh Soeharto di Era Represif Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018688/geser-soekarno-kisah-awal-soeharto-naik-tahta-jadi-presiden-3qKzNUC5Ci.jpg
Geser Soekarno, Kisah Awal Soeharto Naik Tahta Jadi Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement