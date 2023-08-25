Ingin Jadi Wapres Soeharto, Jenderal LB Moerdani Susun Strategi?

JENDERAL TNI LB Moerdani dikabarkan ingin menjadi Wakil Presiden (Wapres) untuk mendampingi Soeharto. Hal itu diketahui menjelang Sidang Umum MPR pada Maret 1988. Lalu, sebagai Panglima ABRI Benny Moerdani menyusun berbagai rencana.

Berdasarkan dikutip dari buku Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, "Konflik dan Integrasi TNI AD" halaman 73, salah satu strateginya adalah menjadikan Fraksi ABRI di MPR sebagai lokomotif pencalonan LB Moerdani sebagai Wapres.

Rencananya pun tercium dan berhasil digagalkan oleh Soeharto. Pada 24 Februari 1988, sebelum Sidang MPR digelar, Soeharto melakukan pergantian Panglima ABRI dari Jenderal Benny Moerdani kepada Jenderal Try Sutrisno.

Pergantian ini menyebabkan dukungan terhadap Jenderal Benny Moerdani berkurang dan akhirnya ia gagal menjadi Wapres. Jika tidak diganti, Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI dapat memaksa Letjen Bambang Triantoro, Ketua Fraksi ABRI di MPR, untuk mengajukan namanya sebagai Cawapres. Namun rencana itu tidak berhasil dan Soeharto mengangkat Sudharmono menjadi Wapres.

Nuansa kenginan Jenderal Benny Moerdani menjadi Wapres dapat dibaca pada Memoar Sudharmono. Benny tidak setuju pada Sudharmono dan tersirat keinginannya menjadi Wapres.