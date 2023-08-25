Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pelaku UMKM dan IKM di Bone Bolango Memiliki Peran Sentral Dalam Perekonomian Lokal

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:39 WIB
Pelaku UMKM dan IKM di Bone Bolango Memiliki Peran Sentral Dalam Perekonomian Lokal
Foto: Dok Pemkab Bone Bolango
A
A
A

Bone Bolango- Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli menilai upaya peningkatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM) menjadi tulang punggung ekonomi di Kabupaten Bone Bolango.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Merlan S. Uloli pada kegiatan penyuluhan jasa keuangan dan strategi percepatan akses keuangan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis UMKM dan pelaku usaha di Kabupaten Bone Bolango yang digagas Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, di RM. Miranti Indah, Kecamatan Tilongkabila, Kamis (24/8/2023)

Wabup mengatakan selain itu sektor UMKM dan IKM juga menjadi pendorong utama pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat kita yang berbakat dan kreatif.

Menurutnya, UMKM dan IKM memiliki peran sentral dalam perekonomian lokal kita. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sumber inovasi, keberlanjutan, dan inklusi sosial.

"Melalui UMKM dan IKM, kita mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah, memberikan peluang kepada wirausaha lokal untuk berpartisipasi aktif dalam membangun kesejahteraan bersama,"kata Wabup Merlan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188811//dfsk_buka_tiga_dealer_baru-knud_large.jpeg
DFSK Buka Tiga Dealer Baru di Manokwari, Batam, dan Depok, Layanan Makin Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188771//nasabah_pnm_mekaar_dapat_reward_umrah-gt5w_large.jpeg
Dapat Reward Umrah, Nasabah PNM Mekaar Menangis Haru di Sujud Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188760//pelindo_pastikan_operasional_di_pelabuhan_sunda_kelapa_kembali_berjalan_normal-OTy6_large.jpeg
Pelindo Pastikan Aktivitas Sunda Kelapa Kembali Normal Setelah Genangan Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188651//ptfi_serahkan_gedung_pusat_sains_dan_kemitraan_uncen-1xpz_large.jpeg
Freeport Serahkan Gedung Sains UNCEN, Perkuat Riset dan Pembelajaran di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188525//pgn_perkuat_infrastruktur_dan_kolaborasi-nyo3_large.jpeg
PGN Perkuat Infrastruktur dan Kolaborasi, Siap Hadapi Tantangan Bisnis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188500//ilustrasi_beli_kendaraan_baru-Ls1J_large.jpg
Baru Beli Kendaraan? Ini Cara Cepat Urus BBNKB di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement