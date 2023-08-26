Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar: Kita Seruduk Sekuat-kuatnya Sekat Penghambat Kemajuan Negara!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |00:48 WIB
Ganjar: Kita Seruduk Sekuat-kuatnya Sekat Penghambat Kemajuan Negara!
Ganjar mengajak kader PDIP menyeruduk sekat-sekat yang jadi penghambat kemajuan negara. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengajak seluruh kader PDIP se-Jawa Tengah untuk menyeruduk sekat-sekat yang menjadi penghambat kemajuan negara.

Awalnya, Ganjar menyampaikan bahwa  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menata fundamental kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik serta mental spiritual. Menurutnya, seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).

 BACA JUGA:

"Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya, sekat-sekat penghambat kemajuan negara," kata Ganjar dalam acara Apel Siaga Capres dan Pileg PDIP Provinsi Jawa Tengah yang digelar di station Jatidiri, Semarang, Jumat (25/8/2023).

 BACA JUGA:

Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan, ada 170 hari lagi menuju Pemilu 2024. Ganjar mengatakan, perjuangan seluruh kader PDIP ini akan menentukan nasib Bangsa dan Negara ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement