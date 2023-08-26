Ganjar: Kita Seruduk Sekuat-kuatnya Sekat Penghambat Kemajuan Negara!

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengajak seluruh kader PDIP se-Jawa Tengah untuk menyeruduk sekat-sekat yang menjadi penghambat kemajuan negara.

Awalnya, Ganjar menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menata fundamental kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik serta mental spiritual. Menurutnya, seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).

BACA JUGA:

"Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya, sekat-sekat penghambat kemajuan negara," kata Ganjar dalam acara Apel Siaga Capres dan Pileg PDIP Provinsi Jawa Tengah yang digelar di station Jatidiri, Semarang, Jumat (25/8/2023).

BACA JUGA:

Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan, ada 170 hari lagi menuju Pemilu 2024. Ganjar mengatakan, perjuangan seluruh kader PDIP ini akan menentukan nasib Bangsa dan Negara ke depan.