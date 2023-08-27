Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Panglima TNI, 25 Pati Akan Purnatugas

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |08:01 WIB
Mutasi Panglima TNI, 25 Pati Akan Purnatugas
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi dan promosi jabatan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (Pamen) dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

“Mutasi para perwira tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan tentara Nasional Indonesia,” bunyi keterangan tertulis dikutip, Sabtu 26 Agustus 2023.

Pada SK Mutasi yang ditandatangai Laksamana TNI Yudo Margono pada Kamis, 24 Agustus 2023 ini, terdapat ada 75 perwira TNI yang dimutasi untuk menduduki jabatan baru.

Ada sejumlah nama jenderal bintang dua TNI AD yang masuk daftar mutasi yang dilakukan Panglima TNI Agustus 2023 ini. Sebanyak 75 perwira TNI yang dimutasi, ada 25 jenderal bintang 1 dan 2 akan purnatugas.

Berikut ini nama-nama Pati TNI yang akan pensiun:

1. Laksda TNI Hendrawan Bayu Prewito, jabatan lama Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

2. Laksma TNI Didik Joko Sukmono, jabatan lama Dir Min Lakgar Ditjen Renhan Kemhan, dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

3. Laksda TNI Sunaryo, jabatan lama Irjenal dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

4. Mayjen TNI Yustinus Agus Peristiwanto, jabatan lama Aslog Panglima TNI dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

5. Laksda TNI Yeheskiel Katiandagho, jabatan lama Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement