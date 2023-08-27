Mutasi Panglima TNI, 25 Pati Akan Purnatugas

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi dan promosi jabatan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (Pamen) dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

“Mutasi para perwira tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan tentara Nasional Indonesia,” bunyi keterangan tertulis dikutip, Sabtu 26 Agustus 2023.

BACA JUGA: Panglima TNI Laksamana Yudo Mutasi 75 Perwira Tinggi

Pada SK Mutasi yang ditandatangai Laksamana TNI Yudo Margono pada Kamis, 24 Agustus 2023 ini, terdapat ada 75 perwira TNI yang dimutasi untuk menduduki jabatan baru.

Ada sejumlah nama jenderal bintang dua TNI AD yang masuk daftar mutasi yang dilakukan Panglima TNI Agustus 2023 ini. Sebanyak 75 perwira TNI yang dimutasi, ada 25 jenderal bintang 1 dan 2 akan purnatugas.

Berikut ini nama-nama Pati TNI yang akan pensiun:

1. Laksda TNI Hendrawan Bayu Prewito, jabatan lama Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

2. Laksma TNI Didik Joko Sukmono, jabatan lama Dir Min Lakgar Ditjen Renhan Kemhan, dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

3. Laksda TNI Sunaryo, jabatan lama Irjenal dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

4. Mayjen TNI Yustinus Agus Peristiwanto, jabatan lama Aslog Panglima TNI dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

5. Laksda TNI Yeheskiel Katiandagho, jabatan lama Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun