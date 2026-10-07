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KSAD Maruli soal Masuk Bursa Calon Panglima TNI: Ya Gak Apa-Apa

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |11:18 WIB
KSAD Maruli soal Masuk Bursa Calon Panglima TNI: Ya Gak Apa-Apa
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi santai isu dirinya masuk dalam bursa calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto. Menurutnya, seluruh kepala staf TNI berpeluang menjadi calon Panglima TNI.

“Ya gak apa-apa kalau calon, semua juga calon. Seluruh kepala staf calon,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Saat ditanya apakah siap jika masuk dalam daftar tersebut dan menjadi Panglima TNI, Maruli merespons singkat. “Ya biasa,” katanya.

Maruli juga enggan merespons gamblang ketika ditaya apakah telah menyiapkan bahan paparan atau PowerPoint untuk menghadapi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR apabila nantinya ditunjuk sebagai calon Panglima TNI.

“Haha mulai,” jawab Maruli santai.

(Arief Setyadi )

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