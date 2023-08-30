Advertisement
HOME NEWS NEWS

Program Langit Biru, Pertamina Terus Kembangkan Program Biofuel Ramah Lingkungan

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |21:14 WIB
Program Langit Biru, Pertamina Terus Kembangkan Program Biofuel Ramah Lingkungan
Foto: dok. Pertamina
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus mencanangkan Program Langit Biru dengan mengembangkan Bahan Bakar Kendaraan berbasis nabati atau bioenergi. Demikian disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Gedung DPR, Rabu (30/8/2023).

“Pertamina pernah menjalankan Program Langit Biru dengan menaikkan (kadar oktan) BBM Subsidi dari RON 88 ke RON 90. Pertamina akan melanjutkan Program Langit Biru Tahap II, dengan menaikkan (kadar oktan) BBM subsidi dari RON 90 ke RON 92,” kata Nicke.

Nicke menambahkan, program tersebut rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2024 dan saat ini masih dalam tahap kajian dan nantinya akan diusulkan kepada pemerintah.

“Sesuai dengan regulasi KLHK, bahwa RON minimal adalah 91. Tahun 2024 mohon dukungan, Pertamina akan mengeluarkan Pertamax Green 92, dengan mencampur Pertalite dgn Ethanol 7 persen. Sehingga ke depan produk gasoline hanya ada Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo,” jelas Nicke.

Langkah tersebut menurut Nicke, sudah sesuai dari aspek lingkungan karena dapat menurunkan karbon emisi dan juga dapat menurunkan impor gasoline.

VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, kajian peningkatan kadar oktan BBM RON 90 Pertalite menjadi RON 92 masih terus dikembangkan dan merupakan roadmap biofuel yang nantinya usulan tersebut akan disampaikan ke pemerintah.

“Semangatnya adalah pengembangan bahan bakar nabati ini merupakan upaya Pertamina dalam menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan juga ramah lingkungan,” ucap Fadjar.

(Agustina Wulandari )

      
