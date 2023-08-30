Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pendeta Pacopampa Ditemukan dan Digali Setelah Tak Tersentuh Selama 3.000 Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |01:01 WIB
Pendeta Pacopampa Ditemukan dan Digali Setelah Tak Tersentuh Selama 3.000 Tahun
Makam berusia 3.000 tahun yang oleh para arkeolog diyakini sebagai kuburan dari pemimpin agama di Andes ribuan tahun lalu difoto di Pacopampa, Peru, 25 Agustus 2023. (Foto: Reuters)
LIMA - Sebuah makam kuno yang tak terganggu selama 3.000 tahun telah ditemukan selama penggalian di Peru utara, kata pihak berwenang. Kuburan itu berisi jasad Pendeta Pacopampa, julukan yang diberikan para para arkeolog sesuai dengan daerah dataran tinggi tempat ditemukannya.

Para peneliti menggali enam lapisan abu bercampur tanah hitam untuk mencapai kerangka Pendeta Pacopampa, yang disertai dengan dua segel dan persembahan suci lainnya.

Mereka menggambarkan temuan itu sebagai sesuatu yang penting.

Segel tersebut menunjukkan adanya cat tubuh ritual kuno yang digunakan untuk orang-orang berstatus elite, kata Kementerian Kebudayaan Peru dalam sebuah pernyataan.

Pemimpin proyek, Yuji Seki mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ukuran makam yang besar, dengan diameter hampir 2m dan kedalaman 1m, “sangat aneh,” begitu pula posisi jenazah yang berbaring telungkup dengan separuh tubuhnya. diluruskan dan kaki disilangkan.

“Saya pikir ini adalah pemimpin pada masanya,” tambahnya sebagaimana dilansir Reuters.

“Penemuan ini sangat penting karena dia adalah salah satu pendeta pertama yang mulai mengendalikan kuil-kuil di Andes utara negara itu,” kata Seki kepada kantor berita AFP.

